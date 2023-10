Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.10.2023

Kursziel: 3,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,50.



Zusammenfassung:

Vergangene Woche haben ad pepper media (APM) und sieben Gesellschafter der solute Holding GmbH & Co. KG (solute) einen Kaufvertrag über 25,64% der solute-Aktien unterzeichnet (Kaufpreis: ca. EUR4 Mio.). APM wird den Kauf durch die Ausgabe von fast 1,7 Mio. neuen Aktien gegen Sacheinlage finanzieren. Der erste Schritt der Transaktion ist damit abgeschlossen. APM plant nun, weitere solute-Anteile zu erwerben, um eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen und das Unternehmen konsolidieren zu können. solute, ein führendes Preisvergleichsportal im deutschen Markt (billiger.de und shopping.de), beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter, erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von EUR33 Mio. und ein EBITDA von EUR2,0 Mio. Durch die Übernahme würde sich der Umsatz von APM mehr als verdoppeln und ein führender börsennotierter Akteur im Bereich Performance Marketing und digitale Marktplätze (Preisvergleiche) entstehen. Wir sind der Ansicht, dass das Werbetechnologieunternehmen solute mit seinem umfassenden Know-how im Bereich digitales Marketing und seiner starken Wettbewerbsposition auf dem deutschen Markt für Preisvergleichsportale gut zu APM passt, und erwarten, dass die Übernahme wertsteigernd sein wird. Vorerst bleiben wir bei unseren Prognosen und der Bewertung für APM auf 'stand alone'-Basis. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating und das Kursziel von EUR3,50.



First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.50 price target.



Abstract:

Last week, ad pepper media (APM) and seven shareholders of solute Holding GmbH & Co. KG (solute) signed a purchase agreement for 25.64% of solute shares (purchase price: ca. EUR4m). APM will finance the purchase by issuing almost 1.7m new shares against contribution in kind. The first step of the transaction has thus been completed. APM now plans to acquire further solute shares to gain a majority stake to be able to consolidate the company. solute, a leading price comparison portal business in the German market (billiger.de and shopping.de), has more than 170 employees, generated EUR33m in revenue and EBITDA of EUR2.0m in the past financial year. The deal would more than double APM's revenue and create a leading listed player in performance marketing and digital marketplaces (price comparison). We believe that the advertising technology (adtech) company solute, with its broad digital marketing know-how and strong competitive position in the German price comparison portal market, is a good fit for APM, and expect the deal to be value-accretive. For the time being, we stick to our stand alone APM forecasts and valuation. We confirm our Buy rating and the EUR3.50 price target.



