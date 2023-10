© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die Aktienkurse von europäischen Rüstungskonzernen sind am Montag entgegen dem Markttrend deutlich hochgeschnellt, angetrieben durch die Nahost-Spannungen. Angesichts der dramatischen Eskalation im Nahost-Konflikt sind Rüstungsaktien an den Börsen wieder stark gefragt. Teilweise schnellten die Titel zweistellig hoch, da Investoren darauf spekulieren, dass die Spannungen zu stark steigenden Umsätzen in der Branche führen werden. Im Fokus standen dabei nicht zuletzt die Konzerne aus Deutschland, einem engen Rüstungspartner Israels. Doch auch europaweit gab es bei den Titeln zum Teil deutliche Kursgewinne. "Die Israelis ziehen in den Krieg", erklärte Ian Bremmer, Präsident und Gründer der …