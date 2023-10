Osnabrück (ots) -



Angesichts der Wahlergebnisse in Bayern und Hessen und der gestrigen Äußerungen der AfD in der "Berliner Runde" der ARD ist zu befürchten, dass sich die migrationsfeindliche Stimmung in Deutschland weiter verschärft.



In der Konsequenz geht dieser Diskurs vor allem zu Lasten der Kinder und aller Menschen, die auf der Flucht vor Gewalt, Armut und den Folgen des Klimawandels Schutz in Europa suchen. Die Kinderrechtsorganisation terre des hommes fordert alle politischen Parteien in Deutschland dazu auf, die Rechte und das Wohl jedes Kindes zu achten.



"Statt auf Hass und Hetze mit Verschärfungen zu reagieren, sollte sich die Politik lieber wieder darauf konzentrieren, die Menschen, die nach Deutschland vor Verfolgung und Elend fliehen, angemessen zu schützen. Gerade jetzt müssen wir entschieden an der Seite der geflüchteten Kinder und ihrer Familien stehen. Diese Kinder und Jugendlichen haben bereits genug Traumatisches erlebt und verdienen es, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die sie willkommen heißt und schützt. Ich appelliere an alle Parteien, die gesellschaftliche Stimmung nicht weiter zu vergiften, sondern gemeinsam für eine demokratische und tolerante Gesellschaft einzustehen, in der die Rechte jedes Kindes geachtet werden und jedes Kind in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen kann", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von terre des hommes.



