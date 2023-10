LONDON (dpa-AFX) - Mehr als zehn Briten sind Medien zufolge bei dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel getötet worden oder gelten als vermisst. Das berichteten sowohl die BBC als auch der Nachrichtensender Sky News am Montag unter Berufung auf offizielle Quellen. Unter den Vermissten sei auch ein Mann, der in Deutschland gelebt habe, hieß es auf der Sky-News-Webseite. Er sei zu Besuch in Israel gewesen und habe sich in dem Gebiet der Angriffe aufgehalten.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben zunächst nicht. Einem Downing-Street-Sprecher zufolge halten sich in Israel und dem Gazastreifen schätzungsweise 50 000 bis 60 000 britische Staatsbürger und Doppelstaater auf, die große Mehrheit davon aber in Israel./cmy/DP/ngu