DJ Nouripour: Ampel-Parteien müssen Vertrauen zurückgewinnen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Chef Omid Nouripour hat seiner Partei ein "gemischtes Bild" bei den Wahlergebnissen in Hessen und Bayern bescheinigt. "Die Ergebnisse sind sicherlich nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben", sagte er nach Beratungen des Bundesvorstands. Zwar hätten die Grünen ihre Ergebnisse insgesamt gefestigt, doch sei es ein "schwieriger Tag" für alle Ampel-Parteien gewesen, denn es gebe eine Verunsicherung in der Bevölkerung und eine insgesamt aufgeheizte Stimmung. "Jetzt gilt es erst recht für die Ampel-Parteien, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, dass wir auch darstellen können, was wir in den letzten zwei Jahren miteinander hinbekommen haben", sagte er.

Dies sei allerdings sehr oft nicht wahrgenommen worden, "weil wir selbst mit der Performance der Ampel das ein Stückchen übertönen", kritisierte der Grünen-Vorsitzende öffentlichen Streit der Regierungsparteien. "Das muss aufhören", forderte Nouripour. "Davon hat keine Partei in dieser Ampel etwas." Die Koalition müsse nun "Sicherheit geben" und sich auf "gute Politik im Sinne des ganzen Landes" fokussieren. Dass die Grünen mit vielen Angriffen auf sie permanent im Zentrum der Debatte gestanden hätten, zeige allerdings auch die Relevanz der Partei. "Das ist keine Rolle, vor der wir uns fürchten", machte er klar.

October 09, 2023 09:05 ET (13:05 GMT)

