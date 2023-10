Baden-Baden (ots) -"Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" am 19. Oktober um 21 Uhr im SWR FernsehenSexualisierte Gewalt an Kindern - verübt von Frauen? Ein Tabu im Tabu. Frauen als Täterinnen werden bis heute durch die Justiz oft übersehen. Wissenschaftler und Therapeuten warnen vor einem "blinden Fleck" in der Gesellschaft, denn bislang kaum beachtete Forschungsergebnisse zeigen: In bis zu 20% der Fälle, also bei jedem fünften Missbrauch, ist eine Frau die Täterin. Der Film geht der Frage nach, wie Betroffene mit ihrem Trauma umgehen können und zeigt die Systematik hinter weiblichem Missbrauch. Ausgestrahlt wird die SWR Story "Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" am 19. Oktober um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Der "Staufen-Fall"Mit dem Staufener Missbrauchsfall zwischen 2015 und 2017 nahe Freiburg stand zum ersten Mal eine Frau als Sexualstraftäterin so richtig in der Öffentlichkeit. Damals missbrauchte eine Mutter zusammen mit ihrem Lebensgefährten den eigenen Sohn - und verkaufte ihn im Darknet an andere Täter. Die Behörden haben damals vor allem den Mann im Blick - erst später zeigen die Ermittlungen: Besonders schwerwiegende Taten beging die Mutter des Kindes. Die "SWR Story" zeichnet die Fehleinschätzungen von Polizei und Behörden nach.Ein "blinder Fleck" der Gesellschaft"Der in unserer Gesellschaft tief verankerte Mythos von der guten Mutter verhindert, dass selbst Fachleute richtig hinschauen", sagt die Kinderschützerin Julia von Weiler. In einer qualitativen Studie des Hamburger Universitätsklinikums stellte sich heraus, dass 90% der von Missbrauch durch Frauen Betroffenen diesen nicht zur Anzeige bringen, aus Angst, keiner würde ihnen glauben. Bei 62% dieser Fälle war die eigene Mutter die Täterin. Der Film zeigt die Systematik hinter weiblichem Missbrauch und lässt dabei auch Betroffene zu Wort kommen. Er zeigt auch: Die Produktion und Verbreitung von kinderpornografischen Missbrauchsabbildungen ist weiter verbreitet als bislang angenommen."Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen"Die SWR Story "Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" ist ein Film von Sebastian Bellwinkel und wird am 19. Oktober um 21 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Für Interviewanfragen an Autor Sebastian Bellwinkel bitte wenden an: felix.oser@SWR.deAkkreditierte Journalist:innen können die Dokumentation zu Rezensionszwecken bereits auf presseportal.swr.de anschauen.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/das-tabu-im-tabuPressekontakt:Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5621646