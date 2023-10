München (ots) -Triumph für die Union, Debakel für die Ampelparteien und die AfD im Höhenflug: Welche Konsequenzen haben die Wahlen in Bayern und Hessen für die Bundespolitik? Kann die CDU auch bei den kommenden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung profitieren? Im Studio der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU).Nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas am Samstag riegelt Israel den Gazastreifen komplett ab und intensiviert die Bombardierungen. Wird Israel auch Bodentruppen gegen die Hamas einsetzen? Wie groß ist die Gefahr eines Flächenbrands in der Region? Darüber sprechen der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland Schimon Stein.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Fernsehmoderator Günther Jauch, die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann und die Chefreporterin von "The Pioneer" Alev Dogan.Die Gäste:Michael Kretschmer, CDU(Ministerpräsident Sachsen)Wolfgang Ischinger (ehem. Botschafter und Außenpolitik-Experte)Schimon Stein (ehem. israelischer Botschafter in Deutschland)Günther Jauch (Fernsehmoderator)Melanie Amann (Der Spiegel)Alev Dogan (The Pioneer)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbHRedaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5621647