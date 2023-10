Porsche und die Frauscher Bootswerft haben das erste Serienmodell der 850 Fantom Air vorgestellt. Das gemeinsam entwickelte Elektro-Sportboot mit der Antriebstechnologie des künftigen vollelektrischen Porsche Macan stand am Gardasee für erste Testfahrten bereit. Ihre offizielle Weltpremiere wird die Frauscher x Porsche 850 Fantom Air im Januar 2024 auf der Fachmesse "Boot" in Düsseldorf feiern. Geplant ist zunächst eine exklusive First Edition von ...

