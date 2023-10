Berlin (ots) -Vom 6. bis 8. September 2024 findet der Deutsche Jugendfeuerwehrtag in Dresden statt. Vor der einzigartigen Kulisse der sächsischen Landeshauptstadt feiert die Deutsche Jugendfeuerwehr auch ihren 60. Geburtstag! Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren aus ganz Deutschland, die ehrenamtlichen Verbandsakteurinnen und -akteure aus den Landesjugendfeuerwehren sowie die Bevölkerung erwarten ereignisreiche Tage mit der spannenden Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb, der Jubiläumsfeier und einer Blaulichtmeile für die ganze Familie.Die Jugendfeuerwehr Sachsen im Landesfeuerwehrverband Sachsen hatte sich für ihre Bewerbung als Ausrichterin der Jubiläumsveranstaltung überzeugende Unterstützung gesucht: Per Videobotschaft warben Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert für die sport- und feuerwehrbegeisterte Stadt an der Elbe."Diesen besonderen Jugendfeuerwehrtag und unser Jubiläum in Dresden zu begehen, macht uns stolz und glücklich!", so der stellvertretende Bundesjugendleiter Moritz Salomon. "Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Sachsen sind wir bereits mitten in der Planung und Vorbereitung für die Großveranstaltung, denn wir wollen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein großartiges Erlebnis bereiten.""Wir freuen riesig, für dieses besondere Ereignis die Jugendfeuerwehr-Hauptstadt Deutschlands zu sein. Aber ich möchte schon an dieser Stelle hervorheben, dass wir das nur mit der Unterstützung von Organisationen und Fördernden ermöglichen können. Herzlichen Dank an den Landesfeuerwehrverband, das Team der Jugendfeuerwehr Sachsen, den Stadtfeuerwehrverband und die Feuerwehr Dresden", betont Landesjugendfeuerwehrwart Frank Pfeiffer.HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Der Verband wurde am 31. Oktober 1964 gegründet. Zurzeit sind mehr als 330.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren und mehr als 5.000 Kindergruppen aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerX: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5621711