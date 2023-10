Stuttgart (ots) -Die INVENIO Real Estate GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen, setzt ihre Expansionsstrategie fort und eröffnet einen neuen Standort in Stuttgart. Wie die Geschäftsführung mitteilte, wird die INVENIO Real Estate GmbH, mit dem neuen Standort ihre Präsenz in der Region weiter ausbauen. Die Standortleitung übernimmt Noah Mayer - er ist Bachelor of Arts im Bereich Unternehmensführung mit Schwerpunkt Marketing und Vertrieb und verfügt über mehr als vier Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche.Standortleiter Noah Mayer: "In der heutigen Zeit erfreuen sich erstklassige Anlagemöglichkeiten einer wachsenden Beliebtheit. Gerade in der aktuellen Marktlage suchen Investoren vermehrt nach sicheren Investmentoptionen, die zugleich solide Renditen generieren. Die INVENIO Real Estate GmbH hat sich darauf spezialisiert, ihre Kunden beim Vermögensaufbau zu unterstützen. Ich freue mich, als Standortleiter meine langjährige Erfahrung und mein umfassendes Fachwissen als Immobilienspezialist einzubringen, um für jeden Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu finden - und so dabei zu helfen, die Steuerlast in Vermögen umzuwandeln."Mit ihrem Unternehmen haben Johannes Wiedemann, Jonas Dorsch und Mathias Roßkopf, die Geschäftsführer der INVENIO Real Estate GmbH, sich der Aufgabe verschrieben, Menschen dabei zu helfen, rechtzeitig für ihr Alter vorzusorgen und ein inflationsgeschütztes Vermögen zu genießen. Das Expertenteam übernimmt die Konzeptionierung, die Verwaltung der Objekte sowie die Finanzierungsabwicklung. Neben den hohen Renditen stehen für die INVENIO Real Estate GmbH die Sicherheit, der geringe Zeitaufwand und die Bequemlichkeit beim Vermögensaufbau im Mittelpunkt ihrer Dienstleistung."Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Stuttgart setzen wir von INVENIO Real Estate GmbH unsere Mission fort, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Vermögen durch kluge Immobilieninvestitionen zu steigern - und so langfristige finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen", so Noah Mayer.Weitere Informationen zur INVENIO Real Estate GmbH finden Sie unter: https://invenio-re.de/Pressekontakt:INVENIO Real Estate GmbHVertreten durch: Johannes Wiedemann und Jonas DorschE-Mail: Info@invenio-re.deWebseite: https://invenio-re.de/Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: INVENIO Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169637/5621723