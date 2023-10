DIENSTAG, 10. OKTOBER Der Online-Modehändler About You gibt am 10. Oktober 2023 seine Zahlen für das zweite Quartal bekannt und spricht mit Analysten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal von PepsiCo, LVMH und Procter & Gamble werden ebenfalls erwartet. Daimler Truck zeigt seinen batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw. United Airlines und HP Inc. informieren über ihre Nachhaltigkeits- und Geschäftsstrategien. Auf der Konjunkturseite stehen die Leistungsbilanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...