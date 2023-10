Strasbourg (ots) -



ARTE stellt anlässlich des Überfalls der radikal-islamischen Hamas auf Israel sein Programm im TV um und bereichert seine Mediathek fortlaufend um Reportagen sowie Current Affairs- und Geschichts-Dokus.



Heute Abend um 19.20 Uhr erfolgt die Ausstrahlung einer 45-minütigen Sondersendung des europäischen Nachrichtenmagazins "ARTE Journal", moderiert von Nazan Gökdemir. Diese umfasst Reportagen, Live-Beiträge von Korrespondenten sowie Interviews mit regionalen Experten. Im Fokus stehen dabei neben den aktuellen Geschehnissen in Israel, Gaza und dem Libanon auch die geopolitischen Auswirkungen auf den Nahen Osten an sich sowie die politischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Konsequenzen für Europa.



In der ARTE Mediathek sind schon jetzt die Dokumentation "Der Nahe Osten zwischen Krieg und Frieden - Machtverschiebung in der Krisenregion (https://www.arte.tv/de/videos/104420-000-A/der-nahe-osten-zwischen-krieg-und-frieden/)" (TV-Erstausstrahlung am 15. August 2023) sowie zahlreiche weitere Beiträge des ARTE Journals zu finden. ARTE wird die Programmauswahl fortlaufend ergänzen.



Pressekontakt:



Manuel Schönung | Referent für Presse und PR

manuel.schoenung@arte.tv | +33 3 90 14 20 09



Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5621745

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken