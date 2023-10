© Foto: Daniel Karmann - dpa



Seit dem Börsengang im September hat die Aktie von Arm Holdings eine volatile Phase hinter sich. In der vergangenen Woche legte sie nun wieder um circa vier Prozent zu - für JPMorgan-Analysten eine Chance. JPMorgan-Analysten sehen machen bei dem Börsenneuling ein beachtliches Wachstumspotenzial aus und heben das Kursziel auf 70 US-Dollar an. Das kommt einem Aufwärtspotenzial von ungefähr 30 Prozent gleich. Die US-Investmentbank sieht für den Halbleiterspezialisten eine gute Stellung im Bereich der Chips für Computerarchitekturen und prognostiziert eine erweiterte Marktbeteiligung im Bereich Automotive und Internet of Things (IoT).