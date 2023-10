Ein Blick auf die Makroebene: EZB-Präsidentin im Interview I Sentix Konjunkturindex

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir auf die Ereignisse des heutigen Tages blicken. Neben den andauernden Kämpfen und erschreckenden Bildern aus Israel, werfen wir heute ein besonderes Augenmerk auf das am Montag von der EZB veröffentlichte Interview mit Christine Lagarde sowie auf die neusten Indikationen des Sentix Konjunktur-Barometers.



Das vor einer Woche entstandenen Interview, welches von der Zeitung La Tribune Dimanche durchgeführt wurde, förderte einige spannende Einschätzungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde hervor. Zu Beginn unterstreicht Frau Lagarde erneut das wichtigste Ziel der Europäischen Zentralbank - die Preisstabilität im Euro-Raum. Die Präsidentin geht davon aus, dass die aktuellen Leitzinsen ein Niveau erreicht haben, welches einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Inflation leisten wird, wenn es über einen ausreichend langen Zeitraum gehalten wird. Außerdem erläutert die Präsidentin, dass es nicht in Ihrem Interesse läge eine Rezession durch Zinserhöhungen herbeizuführen. Aktuelle sehe die EZB keine Lohnpreisspirale. Des Weiteren sei die EZB aus drei Gründen nicht pessimistisch gegenüber den kurzfristigen wirtschaftlichen Erwartungen gestimmt: "Wir erwarten, dass das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr stärker zulegen wird. Die Inflation geht aktuell signifikant zurück und die Beschäftigungsquote in Europa ist so hoch wie noch nie." Die aktuelle wirtschaftliche Lage Deutschlands sieht Lagarde jedoch als Belastung, welche die Aussichten für das europäische Wachstum dämpft.



Dass die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union weiter unter Druck steht, können wir auch anhand neuster Daten des Sentix Konjunkturindizes erkennen. Die Bewertung der aktuellen Lage hat sich zum sechsten Mal in Folge abgeschwächt und befindet sich damit in der neusten Umfrage (Oktober 2023) auf dem tiefsten Stand seit Juli 2020 (-39,5). Zu dem Zeitpunkt befand sich Deutschland im Corona-Lockdown. Insgesamt steht die Konjunktur-Uhr für die deutsche und europäische Wirtschaft laut der Umfrage des Beratungsunternehmen Sentix weiter auf "Rezession".









Der Ausblick auf die Börsen-Woche



