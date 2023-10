DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 14

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/09.10.2023/16:30) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 2. Oktober 2023 bis einschließlich 8. Oktober 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 289.917 Stamm- und 51.906 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 02.10.2023 3.459 96,6574 AQUIS (AQEU) 02.10.2023 31.527 96,6454 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2023 9.880 96,6821 Turquoise (TQEX) 02.10.2023 15.134 96,6356 Xetra 03.10.2023 3.428 96,0384 AQUIS (AQEU) 03.10.2023 30.103 95,9599 CBOE Europe (CEUX) 03.10.2023 7.565 95,9552 Turquoise (TQEX) 03.10.2023 18.904 95,9728 Xetra 04.10.2023 3.888 95,0133 AQUIS (AQEU) 04.10.2023 35.801 94,9846 CBOE Europe (CEUX) 04.10.2023 10.402 94,9977 Turquoise (TQEX) 04.10.2023 19.909 95,0105 Xetra 05.10.2023 1.836 94,8248 AQUIS (AQEU) 05.10.2023 19.262 94,8001 CBOE Europe (CEUX) 05.10.2023 4.208 94,8473 Turquoise (TQEX) 05.10.2023 4.694 94,9246 Xetra 06.10.2023 5.586 95,0146 AQUIS (AQEU) 06.10.2023 34.353 94,9279 CBOE Europe (CEUX) 06.10.2023 10.523 94,9313 Turquoise (TQEX) 06.10.2023 19.455 94,9937 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 02.10.2023 882 88,8578 AQUIS (AQEU) 02.10.2023 2.224 88,7254 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2023 129 88,6740 Turquoise (TQEX) 02.10.2023 3.765 88,6844 Xetra 03.10.2023 437 88,4001 AQUIS (AQEU) 03.10.2023 2.693 88,5630 CBOE Europe (CEUX) 03.10.2023 271 88,5271 Turquoise (TQEX) 03.10.2023 11.599 88,6404 Xetra 04.10.2023 489 88,2005 AQUIS (AQEU) 04.10.2023 1.123 87,8735 CBOE Europe (CEUX) 04.10.2023 6.388 87,7695 Xetra 05.10.2023 482 87,9234 AQUIS (AQEU) 05.10.2023 1.572 87,7993 CBOE Europe (CEUX) 05.10.2023 432 87,7611 Turquoise (TQEX) 05.10.2023 5.395 87,8235 Xetra 06.10.2023 401 87,5001 AQUIS (AQEU) 06.10.2023 2.534 87,5172 CBOE Europe (CEUX) 06.10.2023 315 87,4538 Turquoise (TQEX) 06.10.2023 10.775 87,4767 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

