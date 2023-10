ROUNDUP 3: Israel mobilisiert vor möglicher Gaza-Offensive 300 000 Reservisten

TEL AVIV/GAZA - Angesichts des verheerenden Angriffs der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat Israel die Mobilisierung von rund 300 000 Reservisten angeordnet. Das Land steht damit möglicherweise vor einer militärisch wie diplomatisch riskanten Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, sagte ein Armeesprecher am Montag.

ROUNDUP/Militär: Israels Armee greift Ziele im Libanon an

TEL AVIV/BEIRUT - Israels Armee hat mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär am Montag mit. Soldaten hatten zuvor eigenen Angaben nach mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren.

ROUNDUP 2/Nach Hamas-Großangriff: Geber der Palästinenser drehen am Geldhahn

BERLIN/BRÜSSEL - Deutschland und die EU setzen als Reaktion auf den Großangriff der islamistischen Hamas gegen Israel Hilfsprogramme für die Palästinensischen Gebiete aus. Die EU werde sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst einfrieren, kündigte der zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi am Montag in Brüssel über den Kurznachrichtendienst X an. Es könne kein "Business as Usual" geben.

ROUNDUP: Gesamtproduktion in Deutschland gibt weiter nach

WIESBADEN - Die deutsche Industrie entwickelt sich weiter schwach. Im August ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rücksetzer um 0,1 Prozent erwartet. Der Rückgang folgt auf ein Minus im Vormonat, das nach neuen Daten mit 0,6 Prozent etwas schwächer ausfällt als bisher bekannt. Allerdings ist die Produktion jetzt schon seit vier Monaten rückläufig.

Sentix: Konjunkturstimmung im Euroraum trübt sich leicht ein

FRANKFURT - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Oktober leicht eingetrübt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel um 0,4 Punkte auf minus 21,9 Zähler, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer deutlicheren Eintrübung auf minus 24,0 Punkte gerechnet. Die aktuelle Lage trübte sich weiter ein, die Konjunkturaussichten hellten sich dagegen auf.

Europäischer Gaspreis steigt nach vermutetem Leck und Angriff auf Israel

AMSTERDAM - Der europäische Gaspreis ist am Montag über die runde Marke von 40 Euro gestiegen. Am Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren knapp zehn Prozent mehr als am Freitag. Zuletzt war der Preis vor etwa einer Woche über die 40-Euro-Marke gestiegen.

ROUNDUP 2: Frauen in der Arbeitswelt - Wirtschaftsnobelpreis für Claudia Goldin

STOCKHOLM - Für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird die US-Ökonomin Claudia Goldin mit dem diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

OPEC erhöht Langfrist-Prognose für globalen Ölbedarf



WIEN - Der weltweite Bedarf an Öl wird laut der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) längerfristig stärker steigen als bislang erwartet. Bis zum Jahr 2045 werde die tägliche Nachfrage 116 Millionen Barrel (je 159 Liter) erreichen, etwa 6 Millionen Barrel mehr als vor einem Jahr prognostiziert, hieß es am Montag im jährlichen Bericht des Ölkartells. Für 2023 rechnet die OPEC mit einem globalen Ölbedarf von 102 Millionen Barrel pro Tag.

ROUNDUP: Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt US-Delegation in Peking

PEKING - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in Peking eine Delegation von US-Senatoren empfangen. Das berichteten chinesische Staatsmedien am Montag. Der hochrangige Empfang für die Delegation um den Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, konnte als weiteres Signal für die Bemühungen um eine Annäherung zwischen den USA und China gewertet werden.

Weltbank und IWF tagen in Marokko



MARRAKESCH/WASHINGTON - Einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko haben in dem nordafrikanischen Land am Montag die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank begonnen. Bei dem Treffen in Marrakesch kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Notenbanken zusammen. Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehmen teil.

Ifo: Geschäftslage im Einzelhandel schlechter



MÜNCHEN - Die Geschäftslage bei den Einzelhändlern hat sich leicht verschlechtert. Bei einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts beklagten 38 Prozent der Einzelhändler "zu leere Geschäfte". Bei den Baumärkten meldeten 58 Prozent, bei den Möbel- und Einrichtungshäusern sogar 82 Prozent eine zu niedrige Kundenfrequenz, teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in München mit.

Zoll nimmt Paketbranche wegen Schwarzarbeit unter die Lupe

BONN - Der Zoll hat die Paketbranche wegen möglicher Schwarzarbeit erneut unter die Lupe genommen. Bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung am Montag seien mehr als 3100 Mitarbeiter aller Hauptzollämter im Einsatz gewesen, teilte die Generalzolldirektion in Bonn mit. Es geht um Kurier-, Express- und Paketdienste.

