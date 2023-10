CSC wurde jetzt von The News Journal zum 17. Mal in Folge mit dem Titel "Top Workplaces 2023" ausgezeichnet. Mit dieser Würdigung ist CSC der älteste, ununterbrochene Träger des Titels "Top Workplace" in den Vereinigten Staaten und der einzige 17-malige Gewinner. Die Liste basiert ausschließlich auf anonymen Mitarbeiterrückmeldungen, die von Energage, LLC, einem externen Technologiepartner für Mitarbeiterengagement, erfasst wurden. Sie misst verschiedene Treiber für die Unternehmenskultur, darunter Ausrichtung, Umsetzung und Vernetzung.

"Es ist wahrlich eine Ehre, dass wir jedes Jahr eine Auszeichnung als 'Top Workplace' erhalten, und es erinnert uns an die großartigen Dinge, die wir als Unternehmen erreichen können", sagt Kristyn DiIenno, Vice President of Global Human Resources bei CSC. "Jeder unserer Mitarbeiter bringt dafür seine ganz eigenen Perspektiven, Erfahrungen und Fachkenntnisse ein, und wir alle engagieren uns in gleicher Weise für unsere Kunden, die Gemeinschaft und füreinander. Genau dieses Engagement hat uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, Innovationen vorangetrieben und es uns erlaubt, unser CSC-Versprechen seit mehr als 120 Jahren zu erfüllen. Gemeinsam sind wir wirklich besser, und wir sind gespannt auf die vielen Chancen, die wir in den kommenden Jahren nutzen werden, um sinnvolle Arbeit zu leisten."

"Eine 'Top Workplaces'-Auszeichnung zu erhalten, ist für Unternehmen vor allem deshalb eine Ehre, weil sie authentisch von ihren Mitarbeitern kommt", sagt Energage-CEO Eric Rubino. "Darauf kann man schon stolz sein. Im heutigen Marktumfeld müssen Führungskräfte sicherstellen, dass sie ihren Mitarbeitern eine Stimme geben und ihnen Gehör verschaffen. Das ist das Entscheidende. Unternehmen, die zu den 'Top Workplaces' gehören, tun dies, und es zahlt sich aus."

CSC hat seit dem Jahr 1899 seinen Hauptsitz in Wilmington (US-Bundesstaat Delaware) und verfügt über Niederlassungen und Ressourcen in mehr als 140 Ländern in Europa, in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir über Experten für jede Branche verfügen, die wir bedienen. Wir sind das Geschäft hinter dem Geschäft. Wenn Sie nach Beschäftigungsmöglichkeiten rund um den Globus suchen, darunter Stellen in den Bereichen Vertrieb, Kundendienst, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Management, Technologie und mehr, besuchen Sie unsere Website, um sich zu bewerben: cscglobal.com/careers.

Über CSC

CSC ist der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, die Verwaltung von Domain-Namen-Systemen und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie von Softwarelösungen für Unternehmenssteuern. Wir sind der vertrauenswürdige Anbieter der Wahl für mehr als 90% der Fortune 500, mehr als 90% der 100 Best Global Brands und mehr als 70% des PEI 300.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231009887591/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Laura Crozier

Public Relations Manager

(302) 636-5401 x. 65526

CSC News Room