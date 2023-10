MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Markus Söder:

"Söder hat im Wahlkampf mit voller Wucht ausgeteilt, damit aber eben jene Freien Wähler und die AfD gestärkt. Was Söder kann: Zurückschlagen, indem er klare Kante zeigt. Kein Wunder, dass er umgehend die "Migrationswende" ausruft. Hier trifft er einen Nerv der Menschen. Was Söder ebenfalls auszeichnet: sein langer Atem. Experten sollten ihn nicht zu früh als potenziellen Kanzlerkandidaten abschreiben. So oft wie Söder betont, dass er kein Interesse habe - so lange hält er sich im Spiel. Söder weiß: Die SPD dürfte bei der nächsten Bundestagswahl schlagbar sein, eine Kandidatur seine letzte und beste Chance für das Kanzleramt sein."/yyzz/DP/he