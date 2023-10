DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Hamas-Terror in Israel:

"Der Terror der Hamas wurde immer schon als heldenhafter Widerstand der Palästinenser gegen ihre israelischen Unterdrücker verklärt - auch in Teilen des Westens übrigens. Ob die Kalküle der Hamas und ihrer Unterstützer am Ende aufgehen, darf bezweifelt werden. Auch wenn der Iran die diplomatische Annäherung zwischen den USA und Saudi-Arabien einerseits und Saudis und Israel andererseits konterkariert - am Ende schweißt der brutale Überfall der Hamas, dem insgesamt mehr als 700 Menschen auf israelischer Seite zum Opfer fielen, den Westen und Israel zusammen. Das gilt ins besondere für die deutsche Politik, für die der Schutz Israels aus guten historischen Gründen Teil der Staatsraison ist. Entscheidend für den weiteren Verlauf des Kriegs wird sein, wie sich Teheran verhält und ob es eine weitere Eskalation wagt. Die von Teheran instrumentalisierte Hamas selbst wird wahrscheinlich am Ende der große Verlierer sein, so wie in den vorangegangenen Kriegen mit Israel."