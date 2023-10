BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Wahlergebnissen in Hessen und Bayern:

"Hilfreich für die AfD war, sie als unkalkulierbare Protestpartei finanziell Abgehängter darzustellen. Das war sie nie und versteht sich inzwischen als Steigbügelhalter für "Altparteien". Dennoch wurde denen, die Wahlen für Denkzettel nutzen, mitgeteilt: Stimmen für die AfD regen "die da oben" auf. Klappt immer wieder. Die Linke hat ihr Heil im Mainstream gesucht, genauer: In der Annäherung an imperialistische Kriegspolitik. Sie darf sich nicht wundern, dass sie auch mit deren Folgen identifiziert wird - von Teuerung bis Reallohnverlust und Massaker in sozialer und kultureller Infrastruktur. Mit der Abwahl in Hessen verschwindet die Partei nicht nur nach 15 Jahren aus dem Parlament eines westdeutschen Flächenlandes. Es wird vermutlich den Anfang vom Ende der Partei insgesamt einleiten."/yyzz/DP/ngu