African Energy Week (AEW) 2024: Invest in African Energy findet vom 4. bis 8. November in Kapstadt statt



Die African Energy Chamber freut sich, die 2024er Ausgabe der wichtigsten Veranstaltung des Kontinents für den Energiesektor ankündigen zu können: African Energy Week: Invest in African Energy, die vom 4. bis 8. November in Kapstadt stattfindet In einer Zeit, in der die afrikanische Energiewirtschaft mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert ist, dient die AEW-Konferenz (African Energy Week) als Plattform für Dialoge, Kollaborationen und Investitionen. Seit Beginn der Veranstaltung hat die AEW Deals gefördert, den Dialog angeregt und den Grundstein für langfristige und nachhaltige Entwicklungen gelegt, die nun in Gang kommen. Die African Energy Chamber (AEC) ( http://www.EnergyChamber.org ) - Organisator der AEW-Konferenz - kündigt daher mit Stolz AEW 2024 an: Invest in African Energy an. Unter Beibehaltung des Ziels, eine sichere und nachhaltige Energiezukunft in Afrika zu schaffen, kehrt die AEW vom 4. bis 8. November nach Kapstadt zurück und hat sich zum Ziel gesetzt, Energiearmut bis 2030 zu beseitigen. AEW 2024: Invest in African Energy findet im Cape Town International Convention Center statt und wird erneut eine Reihe von afrikanischen Präsidenten, Ministern und politischen Entscheidungsträgern mit regionalen und ausländischen Investoren zusammenbringen. AEW 2024: Invest in African Energy deckt die gesamte Energiewertschöpfungskette ab und ist die führende Plattform für die afrikanische Energiewirtschaft. Bei der AEW dreht sich alles um Investitionen in die afrikanische Energiewirtschaft, und es gibt einen klaren Grund, warum sich die Veranstaltung zur wichtigsten Veranstaltung für Deals in Afrika entwickelt hat. An der Veranstaltung nehmen zahlreiche afrikanischen Energie- und Erdölminister teil, und sie wird von afrikanischen Präsidenten eröffnet. Nationale Ölgesellschaften aus dem ganzen Kontinent treten in den Dialog, während internationale Energie- und Technologieunternehmen Abkommen unterzeichnen und Partnerschaften schließen. Die Veranstaltung bringt afrikanische Interessengruppen mit globalen Behörden zusammen, wobei Energie-Schwergewichte aus dem Nahen Osten, Europa und Asien die AEW als Plattform nutzen, um sich mit afrikanischen Möglichkeiten zu befassen und in diesen zu investieren. Auf der AEW werden ebenfalls die innovativsten und zukunftsweisendsten Unternehmen, Projekte und Lösungen vorgestellt, während verschiedene Podiumsdiskussionen, Präsentationen, Meetings, den Akteuren den Einblick vermitteln, um fundierte Investitionsentscheidungen für den gesamten Kontinent zu treffen. AEW 2024: Invest in African Energy setzt diese Bemühungen fort und bringt Akteure aus der gesamten afrikanischen und globalen Industrie in Kapstadt zusammen, um eine Zukunft der Sicherheit und Nachhaltigkeit in Afrika zu ermöglichen. In relativ kurzer Zeit hat sich die AEW nicht nur zum größten Treffpunkt von Energieakteuren auf dem Kontinent entwickelt, sondern auch zu einer neuen, innovativen Plattform, auf der die Zukunft des afrikanischen Energiesektors geschmiedet werden kann. Durch die Integration des gesamten Energiesektors und seiner Wertschöpfungskette, sowie die Zusammenführung führender afrikanischer und ausländischer Energieexperten ist die AEW mit der Zeit gegangen, indem sie den Bedürfnissen Afrikas nach Energiesicherheit und nachhaltigem Wandel Priorität einräumt. In dem Bestreben, Investitionen in jedem Segment der afrikanischen Energiewertschöpfungskette und der damit verbundenen Industrien zu steigern, wird AEW weiterhin ein umfassendes und vielfältiges Programm anbieten, das sich an Investoren aus den Bereichen Öl und Gas, erneuerbare Energien, Strom und Infrastruktur, Technologie und lokale Arbeitskräfte richtet. "Die AEW wurde mit dem Ziel gegründet, die Energiearmut bis 2030 zu beseitigen. Dieses wichtige Zusammentreffen afrikanischer und globaler Interessenvertreter, welches sich auf einen integrierten Entwicklungsansatz stützt, hebt die Herausforderungen hervor, die dem Fortschritt im Wege stehen, während gleichzeitig greifbare und umsetzbare Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft geschaffen werden. Wir sind stolz darauf, die Termine für AEW 2024: Invest in African Energy bekannt zu geben, eine Plattform, die sich nicht nur zur größten Energieveranstaltung auf dem Kontinent entwickelt hat, sondern auch der offizielle Ort ist, an dem Geschäfte abgeschlossen, Partnerschaften geschmiedet und nachhaltige Energie vorangetrieben werden", erklärt NJ Ayuk, Executive Chairman der AEC. Im Vorfeld der AEW 2023 werden Delegierte, Sponsoren und Partner, die ihr Engagement für die nachhaltige Zukunft Afrikas bekräftigen möchten, aufgefordert, sich ihren Platz auf der Konferenz 2024 zu sichern. AEW 2024: Invest in African Energy baut auf dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben auf und ist stolz darauf, wieder die wichtigste Veranstaltung für den afrikanischen Energiesektor zu sein. Wir freuen uns darauf, Sie in Kapstadt wieder begrüßen zu dürfen zur AEW 2023: Invest in African Energy. Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber. Die AEW ist die jährliche Konferenz, Ausstellung und Netzwerkveranstaltung der AEC. Die AEW 2024 wird erneut afrikanische Entscheidungsträger und Interessenvertreter aus dem Energiesektor mit globalen Investoren zusammenbringen, um Möglichkeiten für die gesamte Energiewirtschaft des Kontinents zu diskutieren und zu maximieren. Folgen Sie http://www.AECWeek.com für weitere Informationen zu dieser spannenden Veranstaltung! Details folgen in Kürze. Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3LSd2NQ



