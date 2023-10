DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STROMPREISE - Zwischen Deutschland und Frankreich droht neuer Streit um die Strompreise für die Industrie. Hintergrund sind nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die EU-Pläne für ein neues Strommarkt-Design. In einem internen Papier warnt Deutschland gemeinsam mit Dänemark, Italien, Belgien und Österreich vor einem "sehr besorgniserregenden Fall", der die Wettbewerbsbedingungen in der EU "ernstlich beeinträchtigen" könnte. Nach SZ-Informationen steht dahinter die Sorge, Frankreich könne so auf Umwegen den eigenen Unternehmen einen vergünstigten Strompreis anbieten. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums wollte dies nicht kommentieren. Die Abstimmung zu dem Thema laufe. (Süddeutsche Zeitung)

WOHNIMMOBILIEN - Der Sprecher der Landesbausparkassen, Jörg Münning, hat die viel zu hohen Nebenkosten am Wohnimmobilienmarkt angeprangert. Der Staat partizipiere am Bau oder am Erwerb einer selbst genutzten Immobilie heute einschließlich Steuern etwa für Materialien mit 37 Prozent, sagte er im Interview. "Diese hohen Nebenkosten sind einer der Gründe, weshalb Deutschland bei der Wohneigentumsquote in Europa auf dem vorletzten Platz liegt. Klar, es gibt auch andere Gründe, die zum Teil historisch bedingt sind. Aber ich bleibe dabei: Die Rahmenbedingungen für den Bau, den Erwerb und die Modernisierung von Wohnimmobilien in Deutschland stimmen nicht. Es darf nicht sein, dass Eigenmittel für ein Objekt fehlen, weil sie vor allem für Erwerbsnebenkosten ausgegeben werden müssen." (Börsen-Zeitung)

HOMEOFFICE - Die Chefetagen der größten Unternehmen weltweit wollen einer Umfrage zufolge das Arbeiten von zu Hause beschränken. Die Entscheider in deutschen Unternehmen stehen dabei dem Homeoffice besonders skeptisch gegenüber, wie aus einer von der Unternehmensberatung KPMG veröffentlichten Untersuchung hervorgeht. Demnach gehen 68 Prozent von ihnen davon aus, dass ihre Angestellten innerhalb der nächsten drei Jahre wieder gänzlich ins Büro zurückkehren werden. An anderer Stelle rechnet man gegenüber Welt jedoch sogar mit einem Wettbewerbsvorteil bei der Personalakquise durch das Homeoffice. Head of Marketing beim Personaldienstleister GOhiring Jonas Villwock spricht in diesem Zuge von einem "starken Argument für die Bewerbung" für Unternehmen, die mindestens eine teilweise Arbeit im Homeoffice anbieten. (Welt)

