Es bröckelt am Betongold. Zinswende, Preisverfall und Sorgen vor hohen Sanierungskosten verderben Immobilienbesitzern derzeit die Laune. Die Titelstory in die Oktober-Ausgabe des Smart Investor.Titelstory: Immobilien - unter Wasser und umkreist Über ein Jahrzehnt galten Immobilien als Selbstläufer. Wer Wohneigentum in einer der bevorzugten Metropolregionen besaß, mit dem musste man über vorteilhafte Geldanlagen nicht diskutieren. Mit der überraschend starken Zinswende bekam die Erfolgsstory erste Risse. Nun rollt die Politik den Eigentümern auch noch große Steine in den Weg, wundert sich dann aber über die Zurückhaltung der Investoren. Smart Investor untersucht den Stand bei den großen und …