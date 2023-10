Die Aktie von Walt Disney konnte zum Wochenauftakt deutlich zulegen. Das Papier ging am Montag mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 84,70 Dollar hinter Chevron als zweitstärkster Wert des Tages im Dow Jones aus dem Handel. Im Fokus stand ein Zeitungsbericht, demzufolge der aktivistische Investor Nelson Peltz erneut mehr Einfluss beim Unterhaltungsriesen Disney anstrebt.Nachdem Peltz seinen Anteil an Disney ausgebaut habe, beanspruche er mehrere Sitze im Verwaltungsrat, berichtet das "Wall Street ...

