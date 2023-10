FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIENDEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach dem schwachen Wochenstart zeigt der Dax am Dienstag eine Reaktion: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 15 254 Punkte. Im Zuge des von Hamas-Terroristen angeheizten Nahost-Konflikts war er tags zuvor zeitweise wieder auf 15 077 Punkte eingeknickt. Die Weltbörsen stecken dies aber zunächst gut weg. So ging es an der Wall Street weiter aufwärts und der japanische Nikkei meldete sich am Morgen mit deutlichen Kursgewinnen aus der Feiertagspause zurück. US-Anleiherenditen kamen ebenso etwas zurück wie die Ölpreise. Dem Markt helfen laut Börsianern moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause der Fed hoffen ließen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen sind am Montag auf ihrem Erholungspfad geblieben. Die Unsicherheit im frühen Handel angesichts des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel wich im Verlauf aus dem Markt, die wichtigsten Indizes schlossen letztlich im Plus. Papiere aus dem Öl- und Rüstungssektor waren gefragt, jene von Fluggesellschaften hatten das Nachsehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,59 Prozent auf 33 604,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Aufschlag von 0,63 Prozent auf 4335,66 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,49 Prozent auf 15 047,16 Zähler zu.

ASIEN: - NIKKEI UND HANG SENG DEUTLICH IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte in Japan und Hongkong deutlich zugelegt, während es in China leicht nach unten ging. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Dienstag im späten Handel nach der feiertagsbedingten Pause am Montag zweieinhalb Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Hang-Seng-Index etwas mehr als ein Prozent und baute damit die Gewinne der vergangenen drei Handelstage aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab dagegen nach den leichten Verlusten am Montag weiter nach. Mit einem Abschlag von 0,4 Prozent hielt sich der Verlust aber in Grenzen.



DAX 15128,11 -0,67%

XDAX 15197,91 -0,57%

EuroSTOXX 50 4112,57 -0,77%

Stoxx50 3884,21 -0,12%



DJIA 33604,65 0,59%

S&P 500 4335,66 0,63%

NASDAQ 100 15047,16 0,49%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,39 -0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0562 -0,05%

USD/Yen 148,70 0,13%

Euro/Yen 157,06 0,07%

°



ROHÖL:





Brent 87,81 -0,34 USD WTI 85,98 -0,40 USD °



/zb