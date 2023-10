LINZ (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro an Land gezogen. Das im SDax gelistete Unternehmen wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems (IFEC) in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installieren, wie es am Dienstag in Linz mitteilte. Der Auftrag soll Kontron binnen fünf Jahren einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro einbringen.

Zudem wird das Unternehmen den Angaben zufolge ab dem kommenden Jahr einen führenden Satellitenkommunikationsbetreiber mit IFEC-Geräten beliefern, die in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installiert werden sollen. Der Auftrag habe ein Volumen von rund zehn Millionen Euro und laufe über zwei Jahre, teilte das auf das Internet der Dinge (IoT) ausgerichtete Unternehmen weiter mit. Es gebe die Möglichkeit, das Auftragsvolumen zu erhöhen und weitere Bereitstellungen hinzuzufügen./mne/stw