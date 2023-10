EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vertrag/Expansion

Pyrum Innovations AG setzt internationale Expansion fort - Bau der fünften Pyrum-Pyrolyseanlage in Tschechien geplant



Pyrum Innovations AG setzt internationale Expansion fort - Bau der fünften Pyrum-Pyrolyseanlage in Tschechien geplant Engineering- und Consultingvertrag mit lokalem Partner unterzeichnet

Neue Anlage in Tschechien soll eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben

Neues Pyrum-Werk wird in das vorhandene Werk des Partners integriert Dillingen / Saar, 10. Oktober 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) plant zusammen mit einem tschechischen Energiekonzern den Bau einer Pyrum-Pyrolyseanlage in Tschechien. Ein entsprechender Consultingvertrag wurde mit einer Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe unterzeichnet, um die Genehmigung für den Bau der Reifenrecyclinganlage vorzubereiten und den Bauantrag einzureichen. Die neue Anlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr entsteht in der tschechischen Grenzregion zu Deutschland und soll im Jahr 2025 den Betrieb aufnehmen. Der im Bereich der Energie- und Kreislaufwirtschaft tätige tschechische Partner betreibt auf dem Grundstück bereits ein Kraftwerk und verfügt daher über eine Gasturbine, die das Pyrolysegas zukünftig mitverstromen soll. Damit kann von Synergien und den bestehenden Strukturen bei der Planung und Umsetzung des neuen Werks profitiert werden. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir freuen uns auf dieses wegweisende Projekt. Die Verwendung der vorhandenen Infrastruktur zum Betrieb der neuen Reifenrecyclinganlage ist ein Ansatz, der perfekt zu Pyrums Engagement für Nachhaltigkeit passt. Die Pläne unterstreichen außerdem die fortschreitende Internationalisierung unseres Unternehmens. Gemeinsam mit unserem Partner werden wir zur Kreislaufwirtschaft beitragen und eine nachhaltige Lösung für das Altreifenrecycling in Tschechien bieten." Für den Bau und Betrieb der neuen Anlage soll ein Joint-Venture (special purpose vehicle, SPV) gegründet werden, an dem sich Pyrum mit voraussichtlich 30 % beteiligen wird. Im Rahmen des Consulting-Vertrags wird Pyrum das Basic Engineering durchführen sowie Teile der Genehmigungsunterlagen für das neue Werk erstellen. Das Grundstück bietet außerdem ausreichend Platz für zukünftige Kapazitätserweiterungen. Daher wird die Werksgröße schon heute so konzipiert, dass 2027 eine Verdopplung der Recyclingkapazitäten erfolgen kann. Neben Pyrums Stammwerk in Dillingen/Saar, dem Joint Venture REVALIT GmbH und den bereits verkündeten Plänen für den Bau von Pyrolysewerken zusammen mit SUEZ recycling and recovery UK Ltd in Großbritannien und Thermo Lysi SA in Griechenland stellen die Pläne in Tschechien nun das insgesamt fünfte konkrete Vorhaben zum Bau einer Pyrolyseanlage dar. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



