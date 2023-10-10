Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 10.10.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 674 internationalen Medien
1,00-€-Aktie jetzt auf dem Weg zurück zum 13,20-€-Hoch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6V | ISIN: IE00BJXRZJ40 | Ticker-Symbol: RCRS
Tradegate
09.10.23
17:05 Uhr
5,708 Euro
-0,038
-0,66 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,7395,75009:12
5,7395,75009:12
PR Newswire
10.10.2023 | 08:06
74 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 10

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

3.6563

USD

IE00BLRPQH31

09 October 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

1.9591

USD

IE00BLRPQJ54

09 October 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

2.0947

USD

IE00BJXRZ273

09 October 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

6.0496

USD

IE00BJXRZJ40

09 October 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.0820

USD

IE00BLRPRQ96

09 October 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.1158

USD

IE00BLRPRR04

09 October 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EM INT & ECOM ETF

3.7084

USD

IE000HJV1VH3

09 October 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE PET CARE UCITS ETF

3.2935

USD

IE000QRNAC66

09 October 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

4.8591

USD

IE000RMSPY39

09 October 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.3553

USD

IE000PY7F8J9

09 October 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

4.6544

USD

IE000QUCVEN9

09 October 2023


Top 3 Energie-Dividendenaktien
Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können.
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.