Wenn man sein Geld in Aktien investiert, ist es für die meisten Anleger die beste Wahl auf eine große Zahl von Aktien zu setzen. Kauft man Anteile an einem Indexfonds, der einen der großen Aktienindizes abbildet, macht man in der Regel nicht viel falsch. In dem Fall kann man einfach investieren und muss sich über die folgenden Jahre keine Gedanken machen. Der Markt regelt den Rest. Anders sieht es aus, wenn man daran interessiert viel Zeit zu investieren, um sich mit den Unternehmen hinter den Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...