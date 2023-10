EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bremen, 10. Oktober 2023 - Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat erfolgreich an einem britischen Ausschreibungsverfahren teilgenommen und sich eine feste Strompreisvergütung für fünf schottische Windparkprojekte gesichert. Im Rahmen der fünften Ausschreibungsrunde hat das britische Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) die fünf schottischen Windparkprojekte Fell, Garbet, Hare Craig, Lairg II und Margree für die Zuteilung von Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFD) für insgesamt mehr als 240 Megawatt bezuschlagt. Der in diesem Zusammenhang festgelegte Tarif für eingespeisten Strom beträgt durchschnittlich rund 73 Pfund je Megawattstunde. Der Ausübungspreis wird jährlich inflationsindexiert und ist nach oben unbegrenzt. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. "Ich gratuliere unserem britischen Team zu diesem Erfolg! Der erhaltene Zuschlag ist das erfreuliche Ergebnis unserer ständigen Wettbewerbsbemühungen. Der bezuschlagte Einspeisetarif ist sehr attraktiv und erleichtert die Realisierung der fünf schottischen Windparkprojekte in der Zukunft", so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. Über die Energiekontor AG Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von über 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Bernau bei Berlin, Potsdam, Berlin-Spandau und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Über 150 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 1,3 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von über 1,8 Milliarden Euro (alle vorstehenden Angaben mit Stand vom 31. Dezember 2022). Die Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) notiert im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse in Frankfurt und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Kontakt Julia Pschribülla Head of Investor & Public Relations

