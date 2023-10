Hamburg (ots) -Tijen Onaran ist vielseitig und vielbeschäftigt. Sie ist Gründerin, Speakerin, Investorin, Autorin, Diversity-Botschafterin und VOX-TV-Löwin. Bevor sie Unternehmerin wurde, war Onaran in der Politik aktiv. Im Interview mit dem COUCH-Magazin sagt Onaran, sie habe "noch nie so viele Anfragen aus der Politik bekommen, wie in letzter Zeit". Dabei stellt sie klar: "Ich bin und bleibe ein politischer Mensch und schaue mit sehr viel Herzschmerz darauf, was gerade passiert." Auf die Frage, wo sie sich mehr sieht - in der Politik oder in der Wirtschaft - antwortet Onaran: "Aktuell kann ich in der Wirtschaft einfach mehr bewirken."Power-Looks mit starken Farben sind ihr Markenzeichen: "Farben sind mir sehr wichtig, weil ich Frauen, die Bock auf Weiblichkeit und Fashion haben, damit zeigen möchte, dass sie sich nicht verstecken müssen." Sie plädiert dafür "auch im Business viel mehr mit der Kraft der Farben zu arbeiten" und freut sich "dass es inzwischen mehr Frauen in der Wirtschaft gibt, die sich trauen, bunte Anzüge zu tragen." Natürlich ist sich Tijen bewusst, dass solche Statement-Looks immer noch polarisieren. Allerdings ist für sie "eine der wichtigsten Lebensaufgaben die Erkenntnis, es nicht jedem recht machen zu wollen."Mit ihrem neuen Buch "Be your own f*cking hero" ruft Tijen zum Mutigsein auf: "Trau dich, weil du es kannst. Wenn du es nicht probierst, bedeutet das immer ein Nein" und teilt ihre persönlichen Erfahrungen auf ihrem Weg zur Unternehmerin und gibt Mutmacher- und Karrieretipps.Das Interview gibt es in der COUCH 10/2023, ab heute im Handel, und hier zum Download (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/Ev_fQX-LcoBAh0lsCN8b13cBJnIkV_fzkVwZ4u7WbXAbcg?e=oHIpJF).Diese Meldung ist mit Quellenangabe COUCH Magazin zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:PR / Kommunikation COUCHAndrea KramerTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.decouchstyle.deOriginal-Content von: Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/5621932