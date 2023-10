Bernd Wünsche (Gurupress.de) - TUI zeigte sich an den Aktienmärkten auch am Montag verwundbar. Der Titel verlor gleich mehr als -1 %. Damit geht es aus Sicht von Chartanalysten im wahrsten Sinne des Wortes fast schon um alles. Denn die Aktie taumelt auf diese Weise in Richtung von 5 Euro als Untergrenze. Wenn es nicht gelingt, diese Untergrenze zu halten, wird es um und für die Aktie bereits ungemütlich. TUI: Das ist ein Trend! Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...