Pliezhausen, 10. Oktober 2023. Die aktuelle Studie zum Markt für IT-Sourcing-Beratung in Deutschland des Marktforschungsunternehmens Lünendonk in Zusammenarbeit mit DATAGROUP zeigt den ungebrochenen Trend zur Cloud und zu hybriden IT-Landschaften. Für die Studie wurden 31 IT-Sourcing-Beratungen und 121 Anwender-Unternehmen in Deutschland befragt. Der Trend hin zur Cloud ist bei den Anwenderunternehmen ungebrochen. Dabei verfolgen die meisten einen hybriden Ansatz, das heißt sie verlagern einzelne Anwendungen in die Cloud oder beziehen Anwendungen als Software as a Service. Diese hybriden Modelle bringen für Unternehmen zahlreiche Herausforderungen mit, die sich in deren Sourcingstrategie widerspiegeln. So sind Cloud-Governance und -Orchestrierung maßgebliche Erfolgsfaktoren. Auch treibt viele Unternehmen das Thema Datensouveränität auf dem Weg in die Cloud um. Zudem werden Automatisierungspotenziale in den hybriden Umgebungen häufig noch nicht in vollem Umsatz genutzt. Für Anwenderunternehmen ist daher umfangreiches Wissen zu Cloud-Modellen und Change Management von großer Bedeutung bei der Wahl von Sourcing-Beratungen und IT-Dienstleistern. Dafür sind die Unternehmen auch bereit, die Ausgaben für IT-Sourcing-Projekte im Jahr 2024 zu erhöhen. 2022/2023 gehörten neben der Cloud-Migration und -Transformation insbesondere die Themenfelder IT-Infrastruktur und Cyber Security zu den Ausschreibungsinhalten. Auch in Zukunft werden diesen Themen, aber auch Feldern wie Künstlicher Intelligenz und Data & Analytics große Bedeutung zugeschrieben. Sowohl für Beratungen als auch für die Anwenderunternehmen selbst steht bei der Wahl der IT-Dienstleister vor allem sehr hohe Expertise im Vordergrund. Mit dem CORBOX-Portfolio deckt DATAGROUP das gesamte Spektrum der IT ab und kann durch den modularen Aufbau sowohl Full IT Outsourcing leisten als auch selektives Outsourcing, etwa im Bereich Cloud. Gerade bei den Trendthemen rund um die Cloud, wie die gelungene Orchestrierung oder Datensicherheit und -souveränität ist DATAGROUP ein exzellenter Ansprechpartner. Dabei entwickelt DATAGROUP sein Portfolio kontinuierlich weiter - nicht nur im Bereich Cloud, sondern insbesondere auch zu Cyber Security sowie Künstliche Intelligenz im Bereich IT Operations baut DATAGROUP aktiv aus und wird diese auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Das Unternehmen ist damit perfekt aufgestellt, um Anwenderunternehmen und Sourcing-Beratungen als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Ausgewählte Ergebnisse der Studie Multi-Cloud gehört 2023 zu den am meisten nachgefragten Betriebsmodellen

Anwenderunternehmen erwarten von IT-Dienstleistern eine hohe Expertise zu IT-Architektur, Cloud Governance, Compliance und Security sowie hohes Branchen- und Fachwissen

Cloud-Governance und -Orchestrierung stellen für die meisten Anwenderunternehmen die größten Herausforderungen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen dar

IT-Sourcing-Beratung gewinnt in Zukunft weiter stark an Bedeutung Als Studienpartner bietet DATAGROUP die Studie "Der Markt für IT-Sourcing-Beratung in Deutschland" kostenfrei zum Download an. Kontakt:

DATAGROUP SE

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Jelena.Hauss@datagroup.de



