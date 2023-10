Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich nach einem schwachen Start in die neue Handelswoche am Dienstag leicht erholen. Trotz des Konflikts zwischen Israel und der Hamas wird der deutsche Leitindex rund 0,7 Prozent höher bei 15.239 Punkte erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall Street Für die US-Börsen ging es zum Wochenauftakt bergauf. Sowohl ...

