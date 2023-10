Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (‚Kapitalmarkt KMU') lädt am 9. November zu einer wichtigen Info-Veranstaltung.Agenda des EventsFrankfurt am Main, 9. November 2023Airport Club, Frankfurt Airport Center, Hugo-Eckener-Ring, 60549 Frankfurt am Main14:00 Uhr Registrierung und Snack Empfang14:30 Uhr BegrüßungIngo Wegerich, Präsident, Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V., Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft14:40 Uhr "Das Zukunftsfinanzierungsgesetz - Erleichterungen für den kapitalmarktorientierten Mittelstand"Referenten:- Dr. Katharina Henzler, Oberregierungsrätin (Referentin im Referat VII B1 - Grundsätze der nationalen und europäischen Finanzmarktregulierung; Finanzstandort; Einlagensicherung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...