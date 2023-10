Die European Science Park Group (ESPG) habe die erste Zinszahlung für die prolongierte Anleihe 2018/26 (DE000 A351VD 7) an die Zahlstelle vorgenommen. Aufgrund technischer Umstellungen, insbesondere im Hinblick auf die Hinterlegung der neuen Zahlstelle und des Feiertages am 3. Oktober, sei es zu leichten Verzögerungen gekommen. Das Geld sollte nun aber in den nächsten Tagen auf den Konten der Anleihegläubiger ...

