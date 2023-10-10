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WKN: 547040 | ISIN: DE0005470405 | Ticker-Symbol: LXS
Xetra
10.10.23
10:26 Uhr
22,660 Euro
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Branche
Chemie
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LANXESS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LANXESS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,78022,81010:42
22,80022,82010:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUTO1 GROUP
AUTO1 GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTO1 GROUP SE6,726+1,57 %
HOCHTIEF AG95,00+1,60 %
LANXESS AG22,660+4,76 %
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