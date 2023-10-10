- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 7,70 (8,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 35 (50) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT VITESCO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 93 EUR- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 90 (75) EUR - 'HOLD' - RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 44 (50) EUR - 'OUTPERFORM'- WDH/HSBC HEBT BAYER AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 43 EUR- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 97,80 (97,60) EUR - 'BUY' - BARCLAYS HEBT SSAB-A AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 85 (87) SEK- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1740 (1710) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT OUTOKUMPU AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 4,30 (6,50) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 27 (29) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 510 (542) ...Den vollständigen Artikel lesen ...