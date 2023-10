Für kleine wachstumsstarke Unternehmen, die noch rote Zahlen schreiben, ist die aktuelle Marktphase natürlich enorm schwierig. Dementsprechend schwächelt auch die Aktie des Recycling-Spezialisten Pyrum derzeit etwas. Im operativen Geschäft läuft es bei den Saarländern hingegen nach wie vor rund. So schreitet die Expansion weiter voran. Pyrum plant gemeinsam mit einem tschechischen Energiekonzern den Bau einer weiteren Pyrolyseanlage in Tschechien. Es wäre neben Pyrums Stammwerk in Dillingen/Saar, ...

