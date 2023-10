Hamburg (www.fondscheck.de) - REIA Capital, der neue Initiator für Private Equity Dachfonds, komplettiert mit Oliver Kneschewitz sein Führungsteam, so REIA Capital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit dem 1. Oktober leitet er als Managing Partner das Büro in München. Im September hatte Markus Kronenberghs die Leitung des Standorts in Frankfurt am Main übernommen, während der Gründer Thomas Weinmann in Hamburg tätig ist. Im laufenden vierten Quartal 2023 plant REIA Capital, das Pre-Marketing für den ersten Fonds zu starten, dessen Zielgröße bei 100 Millionen Euro eingeworbenen Mitteln liegen soll. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...