Gelingt Zuckerberg doch noch der Mega-Sprung ins Metaverse? Dank KI und Nvidia-Power startet Meta eine Produktoffensive und neue KI-Tools.Seit heute kann in Deutschland die VR-Brille Meta Quest 3 für 550 Euro bestellt werden. Was damit möglich ist, zeigt jetzt eindrucksvoll das erste Interview im Metaverse. Lex Fridman hat Mark Zuckerberg dank 3D-Illusion und KI-Tools im virtuellen Raum getroffen und gesprochen. Das Eintauchen ins Metaverse fühle sich verblüffend echt an - siehe auch Bewegtbild ...

