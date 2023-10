Die ABOUT YOU Group, mit einem der am schnellsten wachsenden Online-Fashion-Stores und einer der modernsten B2B-Sparten in Europa, steigerte den Umsatz im zweiten Quartal leicht um 2,1% auf 439,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal verzeichnete die ABOUT YOU Group eine leichte Beschleunigung des Wachstums. Durch effizientere Kostenstrukturen in der Logistik und im Marketing erzielte die Group deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA. "Nachhaltige Profitabilität ist und bleibt unser Ziel. Die Verbesserung unserer ...

