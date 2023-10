DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Wachstumssorgen belasten in Schanghai

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Die Märkte der Region profitierten von positiven Vorgaben der Wall Street. Dort waren Aussagen von Vertretern der US-Notenbank dahingehend interpretiert worden, dass womöglich keine weiteren Zinserhöhungen mehr nötig sein werden.

In Tokio zog der Nikkei-225-Index nach dem langen Feiertagswochenende um 2,4 Prozent an. In Sydney ging es mit dem S&P/ASX-200 um 1 Prozent aufwärts. Stützend wirkten hier auch ermutigende Daten zum Verbrauchervertrauen und Hinweise auf einen nachlassenden Preisauftrieb. An der Börse in Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent zu; der Subindex der Technologiewerte rückte dank der nachlassenden Zinserhöhungsängste um 1,3 Prozent vor.

Dagegen gab der Aktienmarkt in Schanghai anfängliche Gewinne ab und schloss 0,7 Prozent im Minus. Zweifel am Wachstum der heimischen Wirtschaft und die Spannungen in Nahost hätten die Anleger zum Rückzug aus Aktien veranlasst, hieß es.

In Seoul fiel der Kospi um 0,3 Prozent, nachdem er zu Handelsbeginn über 1 Prozent zugelegt hatte. Kursverluste im Einzelhandelssektor und bei Fluggesellschaften zogen den Index ins Minus. In Südkorea war am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden.

Rüstungs- und Energiewerte gesucht

Der Krieg in Israel verhalf Aktien von Rüstungsunternehmen zu Kursgewinnen. In Seoul verteuerten sich die Aktien des Munitionsherstellers Poongsan um 4,4 Prozent und die des Lenkwaffenherstellers LIG nex1 um 8,2 Prozent. An der Börse in Tokio legten Mitsubishi Heavy Industries um 5,9 Prozent zu.

Aktien der Ölbranche waren gesucht, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gestiegen war. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil stieg um 3,8 Prozent. In Tokio verteuerten sich Inpex um 8,6 Prozent. Der Kurs des im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Mitsui & Co schloss 5,3 Prozent höher. Origin Energy gewannen in Sydney 5,5 Prozent, nachdem die australische Kartellbehörde ihre Zustimmung zur Übernahme durch ein Konsortium unter Führung von Brookfield erteilt hatte.

Fluggesellschaften wurden dagegen verkauft. Japan Airlines verloren 1,9 Prozent und ANA Holdings 0,9 Prozent. Korean Air Lines verbilligten sich um 3,1 Prozent.

In Hongkong büßten Country Garden Holdings im späten Handel fast 10 Prozent ein. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern rechnet eigenen Angaben zufolge nicht damit, allen seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können.

Nach Vorlage überzeugender vorläufiger Geschäftszahlen verbesserten sich in Seoul die Aktien von LG Electronics um 7,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.040,60 +1,0% +0,0% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.746,53 +2,4% +18,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.402,58 -0,3% +7,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.076,64 -0,7% -0,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.657,93 +0,8% -11,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.192,66 +0,8% -2,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.430,60 +0,9% -5,2% 11:00 BSE (Mumbai) 65.891,14 +0,6% +8,3% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0563 -0,0% 1,0566 1,0537 -1,3% EUR/JPY 157,35 +0,3% 156,96 157,12 +12,1% EUR/GBP 0,8646 +0,1% 0,8634 0,8645 -2,3% GBP/USD 1,2218 -0,2% 1,2240 1,2188 +1,0% USD/JPY 148,96 +0,3% 148,54 149,12 +13,6% USD/KRW 1.349,45 -0,1% 1.350,58 1.353,25 +6,9% USD/CNY 7,2943 +1,9% 7,1591 7,2949 +5,7% USD/CNH 7,2958 +0,0% 7,2933 7,2964 +5,3% USD/HKD 7,8245 -0,1% 7,8292 7,8307 +0,2% AUD/USD 0,6399 -0,2% 0,6410 0,6359 -6,1% NZD/USD 0,6007 -0,2% 0,6020 0,5979 -5,4% Bitcoin BTC/USD 27.682,47 +0,2% 27.633,87 27.842,74 +66,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,76 86,38 -0,7% -0,62 +10,2% Brent/ICE 87,59 88,15 -0,6% -0,56 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.857,44 1.861,30 -0,2% -3,86 +1,8% Silber (Spot) 21,73 21,93 -0,9% -0,19 -9,3% Platin (Spot) 890,10 890,45 -0,0% -0,35 -16,7% Kupfer-Future 3,62 3,65 -0,8% -0,03 -5,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

