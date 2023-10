EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Ankauf

PRESSEAUSSENDUNG SBO schließt Übernahme des Well Completion-Spezialisten "Praxis Completion Technology" erfolgreich ab und stärkt damit marktführende Stellung Ternitz/Wien, 10. Oktober 2023. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat die im Juni angekündigte Akquisition von "Praxis Completion Technology" abgeschlossen. Das Closing der Transaktion fand gestern statt. Der Kaufpreis für den Erwerb aller Anteile an der Gesellschaft liegt bei MUSD 22, zuzüglich einer Abgeltung für Working Capital-Anpassungen und die erwirtschafteten Ergebnisse vom 1. Januar 2023 bis zum gestrigen Closing. Letztere standen zum Zeitpunkt des Closings noch nicht fest. Das in Dubai ansässige Unternehmen mit 40 Mitarbeitern ist einer der führenden Anbieter von Packersystemen und Komplettierungsprodukten im Nahen Osten und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die die Lebensdauer von Bohrlöchern verlängern, ihre Integrität gewährleisten und die Zuflussleistung verbessern. Die Bolt-On Akquisition verstärkt SBOs Präsenz im Mittleren Osten, dem Markt mit der höchsten Wachstumsdynamik im Energiesektor, und baut die marktführende Stellung der Gruppe weiter aus. Durch den Zukauf werden wichtige Kompetenzen in der Produktentwicklung ins Unternehmen geholt und das Produktportfolio von SBO um sinnvolle Technologien zur Bohrlochkomplettierung erweitert. Darüber hinaus bietet Praxis Produkte für Anwendungen im Bereich Carbon Capture & Storage (CCS) an, ein Geschäftsfeld mit großem Zukunftspotenzial. "Wir freuen uns über die Integration von Praxis Completion Technology, denn dadurch verstärken wir unsere führende Stellung in unserem Kerngeschäft. Gemeinsam können wir unseren Kunden noch bessere Lösungen und komplette Systeme anbieten. Gleichzeitig verzeichnet Praxis bereits erste Erfolge in dem vielversprechenden Bereich des Carbon Capture and Storage. Damit erfolgt für SBO ein weiterer strategisch wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutztechnologien", kommentiert SBO-CEO Gerald Grohmann die Übernahme. Über SBO SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Edelstählen zu Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Technologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit rund 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. Rückfragen: Monika Bell, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Tel: +43 2630 315 253 E-Mail: m.bell@sbo.co.at

