Die Nasa hat ein Leck an der Internationalen Raumstation (ISS) entdeckt. Betroffen ist ein russisches Modul. Die Besatzung an Bord sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, heißt es. Was dahinter steckt. Techniker:innen der Nasa haben Anfang dieser Woche eine besorgniserregende Entdeckung an der ISS gemacht. Kameras an der Außenseite der Internationalen Raumstation entdeckten Flocken, die von einem der beiden Strahler des Roskosmos Nauka Multipurpose ...

