Aktuelle Partnerschaft bis 2026 verlängert



Deurne, 10. Oktober 2023 - Ebusco (Euronext: EBUS), ein Pionier und Vorreiter bei der Entwicklung von Elektrobussen, Ladesystemen und Energiespeichern, bleibt bis 2026 der Hauptlieferant der Deutschen Bahn für ihre 12- und 18-Meter-Elektrobusse.



Der ursprüngliche Rahmen wurde im April 2022 unterzeichnet und trat von 2023 bis 2024 in Kraft. Mit dieser Unterzeichnung wird die optionale Verlängerung für 2025 und 2026 offiziell bestätigt. Der Rahmenvertrag bezieht sich auf die Lieferung von batterieelektrischen Ebusco-Bussen.



Aufträge durch den Rahmenvertrag

Über den Rahmenvertrag wurden bereits mehrere Aufträge für Busse des Modells Ebusco 2.2 erteilt, und werden bald bei mehr als 10 verschiedenen Projekten zum Einsatz kommen. Von diesen Aufträgen sind bereits mehrere Busse ausgeliefert worden und auf den Straßen unterwegs. Darüber hinaus befinden sich die Unternehmen in abschließenden Gesprächen, um in Kürze Festaufträge zu erteilen, wodurch sich die Gesamtzahl auf über 100 Busse erhöhen wird.



Gegenseitiges Vertrauen

Mit dieser Vertragsverlängerung beweist die Deutsche Bahn ihr Vertrauen und ihre Zuversicht, gemeinsam voranzukommen. Mit der Beschleunigung bei der Beschaffung von Elektrobussen und der starken Marktposition der Deutschen Bahn in Deutschland freuen wir uns darauf, viele weitere emissionsfreie Busse zu liefern. Bislang hat die Deutsche Bahn nur Busse des Typs Ebusco 2.2 bestellt. Der Vertrag sieht jedoch auch die Möglichkeit vor, Busse des Typs Ebusco 3.0 zu bestellen, so dass die Deutsche Bahn die bestmögliche Lösung anbieten kann, die auf die Anforderungen der verschiedenen Auftraggeber zugeschnitten ist.



Patrick Oosterveld, Vertriebsleiter bei Ebusco, kommentiert: "Es war großartig, mit der Deutschen Bahn zusammenzuarbeiten und eine Partnerschaft aufzubauen, in der wir uns beide aufeinander verlassen können. Wir sind sehr stolz darauf, als Lieferant von Elektrobussen bis 2026 ausgewählt worden zu sein und erwarten zwei weitere fantastische Jahre, in denen wir einen großen Beitrag zum emissionsfreien Transport in Deutschland leisten werden."

