Köln (ots) -In einer unabhängigen Studie hat die Zeitschrift CHIP toom als Branchenführer im Bereich "digitales Serviceangebot" im Baumarkt- und Einzelhandelssektor ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erfolgte nach einer umfassenden Evaluierung von 236 Anbietern aus 15 bedeutenden Branchen, bei der die digitale Präsenz und die Qualität der Leistungen geprüft wurden. toom bietet seinen Kund:innen vielfältige Services über die App und toom.de, die das Selbermachen noch einfacher machen.Bereits seit Jahren können Kund:innen mit dem Service "Click & Reserve" Produkte online reservieren und eine Stunde später kostenfrei in ihrem Markt abholen. Ebenfalls möglich mit "Click & Deliver" ist auch die bequeme Lieferung bis an die Haustür. Im Kölner Raum bietet toom in Zusammenarbeit mit dem Partner "HomeRide" sogar die Möglichkeit, Bestellungen über die App aufzugeben und sie noch am selben Tag per Cargo-Bike zu erhalten.Um der Lebenswelt seiner Kund:innen entgegenzukommen, hat toom seine digitalen Services um wöchentliche Angebote erweitert, die bequem und einfach per WhatsApp eingesehen werden können.Nach getaner Arbeit unterstützt toom auf der Website seine Kund:innen mit nützlichen Informationen, Tipps zur fachgerechten Müllentsorgung und Containerbuchung, in Kooperation mit dem Entsorgungsdienstleister CURANTO. Zudem reagiert toom auf die Krise am Gasmarkt und den Ansturm auf die Solarbranche. In Kooperation mit Enpal launcht toom auf seiner Website eine Landingpage mit allem Wissenswerten rund um die Themen Photovoltaik und Solarstrom. Interessierte Kund:innen finden hier auf einen Blick alle relevanten Informationen rund um den Kauf oder die Miete der passenden Photovoltaikanlage.Neben den richtigen Produkten benötigen Hobbygärtner:innen und Heimwerkende doch oftmals Hilfestellung bei ihren Projekten. Auch hier hat toom für jedes Anliegen eine Lösung. Mit nur wenigen Clicks können sich Kund:innen je nach Anliegen per Chatbot, Livechat oder sogar einer persönlichen adhoc Videoberatung aus dem Markt in ihrer gesamten Customer Journey unterstützen lassen. Mit dem neuen Tool der Videoberatung erhalten alle schnelle und kompetente Unterstützung. Nach dem Motto "Respekt, wer's selber macht", ermöglicht toom so spontan, ohne Terminvereinbarung und themenspezifisch per Videocall einfach über die toom.de anzurufen und sich die Profis direkt per Videoschalte nach Hause zu holen.Für diese und weitere digitalen Services, wie dem Online-Mietgeräteservice und der Online-Buchungsmöglichkeit eines Beratungstermins wurde toom in der Studie von CHIP als "Gesamtsieger Digitales Serviceangebot" in der Kategorie "Baumarkt und Heimwerker" ausgezeichnet. Dies unterstreicht das Engagement von toom, die Erwartungen der Kund:innen im digitalen Zeitalter zu übertreffen und innovative Lösungen anzubieten.Mehr Informationen zu toom finden Sie hier (https://toom.de/).Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,1 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/5622129