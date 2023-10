Frankfurt am Main (ots) -Fünf der besten deutschen Nachwuchsathlet:innen stehen unter www.juniorsportler-des-jahres.de zur Wahl / Gewinnspiel unter allen Voting-Teilnehmer:innen / Auszeichnung am 21. Oktober in DüsseldorfDie Sporthilfe und ihr Nationaler Förderer Deutsche Telekom suchen den oder die "Sporthilfe Juniorsportler:in 2023". In einer öffentlichen Online-Wahl können Sportbegeisterte unter www.juniorsportler-des-jahres.de bis Samstag, den 21. Oktober um 12 Uhr für eine:n von fünf der besten deutschen Nachwuchsathlet:innen abstimmen. Unter allen Abstimmenden wird ein von der Telekom gestelltes "T Phone" sowie ein "T Tablet" verlost.Zur Wahl stehen (in alphabetischer Reihenfolge):- Amadeus Gräber (18 Jahre, aus Nauen) - Junioren-Europameister im Zehnkampf- Selina Grotian (19 Jahre, aus Mittenwald) - vierfache Junioren-Weltmeisterin im Biathlon- Helen Kevric (15 Jahre, aus Ostfildern) - Junioren-WM-Zweite im Kunstturnen- Clara Schneider (19 Jahre, aus Doberlug-Kirchhain) - dreifache Junioren-Weltmeisterin im Bahnradsport- Ole Schweckendiek (18 Jahre, aus Kiel) - zweifacher Junioren-Weltmeister im SegelnDer oder die Sieger:in der Online-Wahl wird von der Sporthilfe am 21. Oktober 2023 im Areal Böhler der Sportstadt Düsseldorf geehrt.Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1978 sind zahlreiche namhafte Größen des deutschen Sports aus den ausgezeichneten Juniorsportler:innen hervorgegangen. Dazu gehören Persönlichkeiten wie Michael Groß (1981), Franziska van Almsick (1992), Timo Boll (1997), Ronald Rauhe (1998), Maria Höfl-Riesch (2004), Magdalena Neuner (2007/2008), Laura Dahlmeier (2013) und Niklas Kaul (2017). Im letzten Jahr gewann Biathlon-Junioren-Weltmeisterin Lisa Spark die renommierte Auszeichnung."Für alle aufstrebenden jungen Athletinnen und Athleten ist die Nominierung und Auszeichnung als Juniorsportler:in Anerkennung ihrer Leistungen und ein großer Schritt in ihrer sportlichen Karriere. Sie sind nicht nur für unsere Jugend wichtige Vorbilder" sagt Henning Stiegenroth, Leiter Konzernsponsoring der Deutschen Telekom, Nationaler Förderer und Partner der Juniorsportler:innen, "Die Sporthilfe leistet entscheidende Arbeit über den Sport hinaus für unsere Gesellschaft. Das unterstützen wir aus Überzeugung und sind stolzer Partner.""Die Förderung der besten deutschen Nachwuchssportler:innen ist neben der Unterstützung der weltbesten Athlet:innen der zentrale Pfeiler der Sporthilfe-Förderung. Nur wenn wir den Nachwuchs ausreichend fördern, können sich unsere besten Talente zu Weltklasse-Athlet:innen entwickeln und Vorbilder für die Gesellschaft werden", sagt Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe. "Mit der Wahl und Auszeichnung als,Sporthilfe Juniorsportler:in' erhalten die erfolgreichsten Talente zum ersten Mal nicht nur eine große Bühne und eine damit verbundene Wertschätzung für ihre bereits errungenen Erfolge, sondern zusätzlich eine besondere Motivation für die weiteren herausfordernden Schritte in ihrer Karriere."Neben der Deutschen Telekom als Partner der Juniorsportler:innen, agiert D.Sports als Veranstaltungspartner, Medienpartner ist FUNKE Sport. Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, stellt den exklusiven Fahrservice für die Gäste.Die DFL Stiftung begleitet die im Rahmen der Veranstaltung stattfindende Würdigung verdienter Athlet:innen, die ihre Karriere in den letzten zwölf Monaten beendet haben.Hinweis für Medienvertreter:innen:Foto- und Video-Material:Unter dem folgenden Link finden Sie Content-Material der fünf Nominierten zur rechte- und kostenfreien Verwendung (Credit: Marcel Ohm für Sporthilfe): Zum Download (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/EudVNmdfyv1HuubC2eXvgRMBcMM8Wf7P-6NG3CuxK1QV3Q?e=vyxKB3)Alle Videos stehen zudem zum Embedden auf dem Sporthilfe-YouTube-Channel zur Verfügung.Medien-Akkreditierung:Sollten Sie von der Veranstaltung berichten wollen, richten Sie Ihren Akkreditierungswunsch bitte unter Angabe Ihres Namens und Mediums an chantal.harreus@sporthilfe.de._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFlorian DubbelOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 500E-Mail: florian.dubbel@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5622143