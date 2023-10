Die Nachrichten, die über die Ticker laufen, sind nicht erfreulich für BASF: Die Konjunktur schwächelt und die Energiepreise bleiben hoch. So stieg der europäische Gaspreis am Montag über die runde Marke von 40 Euro. Am Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF an der Börse in Amsterdam bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde.Das waren knapp zehn Prozent mehr als am Freitag. Zuletzt war der Preis vor etwa einer Woche über die 40-Euro-Marke gestiegen. Am Markt wurde zum einen auf eine ...

