Am 20. Oktober will der norwegische Maschinenbauer Tomra Systems seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Politischer Gegenwind in Großbritannien, schwache Margen und eine Cyberattacke haben den Skandinaviern zuletzt zugesetzt. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die jüngsten Kurszielanpassungen und die aktuellen Schätzungen.Vor den Zahlen hat Henrik Hallengreen Laustsen von der Jyske Bank seine Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel allerdings deutlich um 50 auf 185 Norwegische Kronen (etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...