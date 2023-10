EQS-News: AATec Medical GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

AATec Medical GmbH: AATec Medical gibt Gründung eines wissenschaftlichen Beirats bekannt



10.10.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AATec Medical gibt Gründung eines wissenschaftlichen Beirats bekannt Mit Prof. Dr. Ulrike Protzer, Prof. Dr. Jan Münch und Dr. Gerhard Scheuch treten führende Experten aus Wissenschaft und Klinik in den neu gegründeten wissenschaftlichen Beirat ein

Die kombinierte Expertise des Beirats wird die Weiterentwicklung der rekombinanten Alpha-1-Antitrypsin (AAT) Multi-Produktplattform und Pipeline von AATec Medical unterstützen München, Deutschland - 10. Oktober 2023 - AATec Medical GmbH (AATec), ein Biotechnologie-Unternehmen, das eine Multi-Produktplattform auf Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) entwickelt, gab heute die Gründung seines wissenschaftlichen Beirats bekannt. Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitgründer und CEO von AATec, kommentierte: " Wir fühlen uns geehrt, so angesehene wissenschaftliche Experten als Berater für AATec gewonnen zu haben. Unser wissenschaftlicher Beirat setzt sich aus Pionieren auf den Gebieten Atemwegserkrankungen, Virusinfektionen und Inhalationstherapie zusammen. Ihr weitreichendes und vielfältiges Fachwissen ist von unschätzbarem Wert und wird uns dabei helfen unsere Mission, das therapeutische Potenzial von AAT vollständig zu erschließen, weiter voranzutreiben." Die Gründungsmitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind: Prof. Dr. Ulrike Protzer

Prof. Dr. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und dem Helmholtz-Zentrum München, ist eine international anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Virusforschung und der Viruserkrankungen. Mit ihrer tiefgreifenden Expertise in der Virologie gehört sie zu den Vorreitern bei der Erforschung verschiedener viraler Infektionen und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Prof. Dr. Jan Münch

Prof. Jan Münch, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie am Universitätsklinikum Ulm, ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der antiviralen Forschung. Neben zahlreichen hochrangigen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichte er im Fachmagazin Nature Communications eine wegweisende Forschungsarbeit, in der sein Team nachweisen konnte, dass AAT das Eindringen von Coronaviren in Wirtszellen effektiv hemmen kann. Dr. Gerhard Scheuch

Dr. Gerhard Scheuch, Geschäftsführer der GS BIO-INHALATION GmbH, ist ein erfahrener Biophysiker mit umfangreicher Expertise in Aerosolmedizin und pulmonaler Medikamentenverabreichung. Er war maßgeblich an der Entwicklung verschiedener Produkte für die Inhalationstherapie beteiligt und als wissenschaftlicher Berater der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) tätig. Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied und Präsident der International Society for Aerosols in Medicine (ISAM). Dr. Scheuch ist Mitgründer mehrerer Unternehmen, darunter Inamed (2019 von Nuvsian übernommen), Activaero (2014 von Vectura übernommen) und Ventaleon. Entzündliche Erkrankungen der Atemwege nehmen weltweit zu. Der heutige Lebensstil, die demografische Entwicklung, Virusinfektionen, Umwelteinflüsse und die globale Migration tragen zu dieser Entwicklung bei. Die Gründung des wissenschaftlichen Beirats unterstreicht das Engagement von AATec, das therapeutische Potenzial von AAT, einem wichtigen humanen Serinprotease-Inhibitor mit ausgeprägten anti-inflammatorischen und antiviralen Eigenschaften, zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen der Atemwege zu erschließen. Auf Grundlage der industriellen Herstellung von rekombinanten AAT und dem Einsatz innovativer Inhalationstechnologie will das Unternehmen differenzierte und wirksame Lösungen für eine Reihe von Atemwegserkrankungen, einschließlich des akuten Atemnotsyndroms (ARDS), viraler Infektionen und allergischem Asthma, anbieten. Über AATec AATec GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf der Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen, viraler Infektionen und seltener Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen hat die Machbarkeit in mehreren Indikationen erfolgreich gezeigt und bereitet derzeit eine klinische Proof-of-Concept-Studie mit dem ersten Produktkandidaten ATL-105 für die inhalative Anwendung für die Behandlung von Atemwegserkrankungen vor. AATec wurde von einem erfahrenen interdisziplinären Team mit langjähriger Erfahrung in der klinischen Forschung, biopharmazeutischen Entwicklung und Produktindustrialisierung gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aatec-medical.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakt

AATec Medical GmbH

Dr. Rüdiger Jankowsky, CEO

E-Mail: info@aatec-medical.com Medien

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

E-Mail: aatec-medical@mc-services.eu

Telefon: +49 (0)89 2102280



10.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com